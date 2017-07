Calciomercato, Arsenal: Lacazette è sempre più vicino

L’Arsenal vuole rinforzare il suo attacco, forse anche per tutelarsi in previsione di una possibile cessione di Alexis Sanchez che piace un po’ a tutti i grandi club europei, uno su tutti il Manchester City che lo sta corteggiando da molto tempo. I Gunners infatti sono a un passo dall’acquisto a titolo definitivo di Alexandre Lacazette. Il Presidente del Lione Aulas però è un osso duro e chiede 65 milioni di euro. La cifra non è casuale, ma è quella che aveva offerto l’Atletico Madrid (i due club avevano praticamente già raggiunto l’accordo) prima di subire il blocco del mercato dal TAS di Losanna. L’Arsenal è comunque arrivata ad offrire , nelle ultime ore, 46 milioni di sterline più 6 di bonus, e la sensazione è che Aulas, dopo aver respinto numerose offerte, questa volta abbia realmente intenzione di accettare. L’affare dunque è in dirittura d’arrivo, dall’Inghilterra sono convinti che Lacazette potrebbe atterrare al Londra già nella giornata di domani per effettuare le visite mediche e firmare un quinquennale con i Gunners. Sarebbe veramente un bel colpo per Wenger che non ha mai nascosto la sua ammirazione per l’attaccante francese. D’altronde i numeri parlano chiaro; il classe 1991 nella stagione appena conclusa è stato letteralmente devastante. Ventotto gol in Ligue 1 e sei in Europa League conditi da quattro assist totali. Se Sanchez dovesse realmente lasciare Londra, l’Arsenal avrebbe comunque un sostituto all’altezza.