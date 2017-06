Calciomercato: Arsenal: pronti 100 milioni per Mbappè, ma il francese vuole il Real

L’Arsenal sarebbe pronto a fare follie per Kylian Mbappè. I gunners avrebbero pronti più di 100 milioni di euro per il gioiellino del Monaco, che quest’anno ha stregato tutti con il suo talento. Il club inglese sarebbe anche disposto a inserire Olivier Giroud nella trattativa che comunque supererebbe i 100 milioni di euro, ma il giovanissimo attaccante classe ’98 non sembra gradire la destinazione. Mbappè ha difatti in testa solo il Real Madrid e finché non riceverà una chiamata da Zidane non sembra intenzionato ad accettare altre proposte e destinazioni, diverse da quella di Madrid. Se il Real non presenterà un’offerta per il calciatore in questa sessione, il Monaco sarebbe anche disposto a trattenere Mbappè per un’altra stagione, in modo da farlo crescere un altro anno e magari incassare ancora di più nel 2018. Per l’Arsenal quindi quella di Mbappè rimane una trattativa impossibile, che non dipende dalle possibilità economiche della squadra di Wenger, ma dell’influenza maggiore che squadre come il Real hanno verso i giocatori più giovani ed ambiziosi.

Di Davide La Vattiata

