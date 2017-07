Calciomercato, Arsenal: Wenger toglie Sanchez dal mercato

Alexis Sanchez non si muoverà dall'Arsenal. Lo ha annunciato il tecnico dei Gunners Arsene Wenger chiudendo pertanto a un possibile passaggio della stella cilena al Manchester City: "La decisione è stata presa ed è quella di non venderlo - ha dichiarato Wenger alla vigilia della partita di International Champions Cup contro il Bayern Monaco - Non ho parlato con lui ma posso solo ribadire che non sarà ceduto".