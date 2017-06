Calciomercato, Atalanta: la SPAL si è fatta avanti per Paloschi, chiesto il prestito

Non solo Gomez e Petagna, i nerazzurri hanno ricevuto anche un'offerta dalla SPAL per Paloschi che nell'ultima stagione ha giocato con il contagocce. Il club ferrarese ha già contatto l'agente per capire la disponibilità del classe '90, mentre all'Atalanta è stato proposto il prestito.

