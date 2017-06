Calciomercato, Atalanta - Percassi: "Vogliamo tenere Alejandro Gomez"

Il presidente dell'Atalanta, Percassi, vuole tenere a tutti i costi Alejandro Gomez e spera di accontentarlo nelle sue richieste: “Sa che è in una grande squadra, una grande società. Ha un contratto di tre anni e noi ovviamente vogliamo dargli dei meriti. Cercheremo di accontentarlo nei limiti che l'Atalanta può avere. Vogliamo che la società sia sana, ragioneremo in modo semplice e siamo tranquilli che il ragazzo, che tra l'altro abbiamo rivalorizzato noi, continui in nerazzurro”.

