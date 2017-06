Calciomercato, Atalanta: si pensa al dopo-Conti, vicino Foket

Con Andrea Conti sempre più lontano da Bergamo in direzione Milan, l’Atalanta si muove per trovare il suo sostituto. Si tratta del belga Thomas Foket.

I bergamaschi preleveranno il giocatore, che era in scadenza 2018, per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Una cifra abbordabile per un giocatore già nel giro della nazionale maggiore e che ha dimostrato di essere pronto per un campionato tosto come la Serie A.

Nel destino di Foket sembrava esserci da tempo la Serie A. Infatti, tempo fa anche il Napoli aveva sondato il terreno con il Gent. Il giocatore avrebbe preferito gli azzurri all’Atalanta ma, una volta appurato che i partenopei non sarebbero arrivati fino in fondo, ha deciso di accettare la corte di Percassi and co.

Dal punto di vista tattico, Foket sembra essere il sostituto ideale di Conti: giovane, grande gamba e capacità di corsa e duttilità. Infatti, il belga può ricoprire sia il ruolo di terzino che quello di esterno di metà campo o, in casi di emergenza, anche quello di esterno alto in un attacco a tre.

Atalanta dunque che si tutela per il dopo-Conti: il belga Foket sarà all’altezza?

Gabriele Amerio (@gabrieleamerio)