Calciomercato, Atalanta: ufficiale l'arrivo di Ilicic dalla Fiorentina

Bergamo, 5 lug. (LaPresse) - Josip Ilicic è ufficialmente un giocatore dell'Atalanta. Lo comunica la società lombarda in una nota sul proprio sito ufficiale, sottolineando "di aver acquisito" il centrocampista "a titolo definitivo dalla Fiorentina". Lo sloveno lascia così i viola dopo quattro stagioni in cui ha segnato 37 reti (con 19 assist) in 138 partite disputate.