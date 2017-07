Calciomercato, Atletico Madrid: arriva Vitolo che andrà subito al Las Palmas

Nonostante abbia il mercato bloccato fino all’1 gennaio 2018, l’Atletico Madrid non disdegna di comprare calciatori pur non avendoli a disposizione prima, appunto, di sei mesi. E’ infatti tutto fatto per il passaggio di Vitolo ai Colchoneros, che pagheranno i 40 milioni di euro della clausola. E il Siviglia, proprietaria del calciatore, perché l’esterno spagnolo, infatti, era arrivato nel capoluogo andaluso per poco più di 3 milioni di euro dal Las Palmas: insomma, si tratta di noccioline, che permettono una super-plusvalenza.

Vitolo non resterà fermo per sei mesi nell’anno del Mondiale. Infatti, l’Atletico Madrid lo lascerà in prestito al Las Palmas, la sua prima squadra, che intascherà anche 5 milioni per questo “disturbo”. Una soluzione utile per tutti, soprattutto per il Siviglia che intascherà subito i soldi della clausola.

