Calciomercato, Atletico Madrid: Griezmann ha rinnovato fino al 2022

Come già anticipato ieri, Antoine Griezmann ha messo nero su bianco con l'Atletico Madrid: è ufficiale il rinnovo dell'attaccante francese, che ha prolungato il proprio contratto dal 2021 al 2022. Ad annunciarlo è stato lo stesso club spagnolo. Griezmann, che inizialmente si era promesso al Manchester United, ha in seguito deciso di rimanere in biancorosso per non tradire il club, impossibilitato a operare acquisti stante il blocco del mercato valevole ancora per una sessione.

