Calciomercato, Atletico Madrid: principio di accordo col Monaco per Fabinho

Secondo 'AS', l'Atletico Madrid e il Monaco sono giunti a un principio di accordo per il trasferimento in Spagna di Fabinho. Il terzino/centrocampista brasiliano arriverà a Madrid a partire da gennaio, a causa del blocco del mercato a cui saranno costretti i Colchoneros per un'altra sessione. Costo dell'operazione: 45 milioni di euro.

Tutte le news di calciomercato in diretta