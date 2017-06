Calciomercato, Atletico Madrid: spunta l’idea Ibrahimovic

L’Atletico Madrid ha una pazza idea: acquistare Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, attualmente fermo ai box per l’infortunio rimediato nel corso dell’ultima stagione, potrebbe essere il giocatore giusto per i Colchoneros. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il giocatore si trasferirebbe nel mese di gennaio a causa del blocco del mercato ma sarebbe un’ operazione comoda per ambedue le parti: il giocatore si riprenderebbe con calma mentre il club di Madrid avrebbe in rosa un giocatore fortissimo preso a parametro zero. Insomma un affare. I Colchoneros, che non hanno mollato ancora del tutto la pista che porta a Diego Costa, provano il colpo a sorpresa per regalare alla tifoseria un attaccante di livello mondiale che farebbe fare quel salto di qualità necessario per contrastare il dominio del Real e del Barca e per tentare di vincere finalmente la coppa dalle grandi orecchie, che è sfuggita già troppe volte nel corso degli ultimi anni. Ibrahimovic ha più volte detto di non sentirsi ancora pronto per appendere gli scarpini al chiodo e l’avventura all’Atletico potrebbe galvanizzarlo e non poco. La squadra di Simeone riflette ma il sogno dell’acquisto dello svedese potrebbe concretizzarsi realmente.