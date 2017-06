Calciomercato, Atletico Madrid: Torres pronto al rinnovo

La frase è delle più celebri: “Quando ero piccolo nella mia classe su 25 bambini totali 24 tifavano Real Madrid e solo uno Atletico…”, il suo sangue è totalmente “rojiblanca” o, se preferite, “colchonero”. E adesso è pronto a restare e dare una mano al proprio club: Fernando Torres è ad un passo dal rinnovo con la squadra guidata dal Cholo Simeone. Il destino lo chiama, lui risponde. Manca solo l’ufficialità e il numero nove potrà continuare a vestire la maglia biancorossa anche per le prossime stagioni, prolungando così il suo contratto attualmente in scadenza nel 2018. Una scelta di cuore, oltre che professionale: nonostante le numerose offerte già recapitate “alla mail-list” dell’Atletico, la voglia di giocare con la squadra che ama e guidarla a suon di gol in futuro rimane più forte di tutto. Dalla sete di “vendetta” in Europa al blocco del mercato in entrata arrivato nelle scorse settimane: metteteci dentro poi, se volete, la suggestione, quasi fosse una “vocazione”, chiamata “Wanda Metropolitano”, il nuovo stadio dei colchoneros, e il gioco è fatto. Volete forse che “El Nino”, diventato grande, non vesta i panni di Caronte traghettando le anime perdutamente innamorate dell’altra parte della Madrid calcistica al sogno europeo? Lo farà almeno fino al 2019: dopo quell’anno, qualunque cosa succeda, sarà “para siempre” uno di loro. Sarà ricordato come l’alunno ribelle in una classe di blancos: uno degli unici “galacticos” del calcio spagnolo che non ha mai fatto parte di quella squadra di fenomeni. Il ragazzino che è diventato uomo e che si è messo in gioco tornando alla base dopo diverse occasioni sciupate (eufemismo): scivola sulle ginocchia e punta le braccia in cielo, dimenticando infortuni e brutti ricordi. Fernando Torres è pronto al rinnovo con l’Atletico: segno che di questo sport, salvo eccezioni, ci si può ancora fidare.