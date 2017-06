Calciomercato, Barcellona: Arda Turan verso il Galatasaray

Oramai è certo, all’inizio della prossima stagione Arda Turan non sarà più un giocatore del Barcellona. Il turco classe 1987 infatti lascerà i blaugrana nel corso della sessione di mercato in corso. La prossima destinazione però è ancora da chiarire. In pole position sembrerebbe esserci il Galatasaray. Sarebbe un gradito ritorno nel paese d’origine per Arda, e un gran colpo per l’ambizioso club di Istanbul. Per i turchi i soldi non sembrerebbero rappresentare un grosso ostacolo. Il Galatasaray infatti sarebbe disposto ad offrire una cifra vicina ai 30 milioni di euro per il cartellino dell’esterno d’attacco ex-Atletico Madrid. Il Barcellona comunque valuterà tutte le offerte prima di prendere una decisione. Un peso rilevante potrebbe comunque averlo anche la volontà del giocatore che, come detto, sarebbe contento di tornare a giocare in Turchia. Arda Turan infatti è cresciuto nelle giovanili del Galatasaray e, se si escludono i sei mesi di prestito al Manisaspor, ha vestito la maglia giallorossa per quasi un decennio, prima di passare nel 2011 proprio all’Atletico. Arda non è mai riuscito a trovare spazio a Barcellona, principalmente a causa dell’abbondanza di giocatori offensivi che hanno i blaugrana. Nella stagione appena conclusa infatti ha collezionato solo diciotto presenze in campionato (quasi mai dal primo minuto) e cinque in Champions League, realizzando comunque rispettivamente 3 e 4 reti. La troppa concorrenza e le poche partite giocate sarebbero dunque la causa principale di un addio che ormai sembra inevitabile.