Calciomercato, Barcellona: Deulofeu non vuole restare, resiste l'opzione Roma

Come noto, il Barcellona ha deciso di riacquistare Gerard Deulofeu dall'Everton. L'ex milanista, temendo di trovare poco spazio con Valverde, avrebbe però deciso, come scrive il 'Mundo Deportivo', di non rimanere in Catalogna. Nel suo destino potrebbe esserci la Roma, come ammesso dal suo agente la scorsa settimana.

