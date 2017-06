Calciomercato, Barcellona: Deulofeu pronto a dire no

Milano, 28 giu. (LaPresse) - Mistero sul futuro di Gerard Deulofeu, l'attaccante spagnolo che si è messo in mostra negli ultimi sei mesi con la maglia del Milan e che sembra destinato a tornare al Barcellona. Il club blaugrana, infatti, secondo quanto scrive Mundo Deportivo avrebbe già informato l'Everton che esercieterà la clausola di recompra di 12 milioni di euro per riportare a casa Deulofeu. Nelle intenzioni del neo tecnico Valverde l'attaccante dell'U21 spagnola sarà l'alternativa a Messi e Neymar potendo giocare indifferentemente sia a destra che a sinistra. Il problema però è che Deulofeu - sempre secondo MD - non avrebbe alcuna intenzione di tornare al Barça per fare panchina, nell'anno del Mondiale vorrebbe giocare in una squadra in grado di garantirgli spazio adeguato per conquistarsi la chiamata del ct Lopetegui. Sulle sue tracce c'è ancora il Milan, pronto a riabbracciarlo, è anche la Roma che lo avrebbe individuato come erede ideale di Salah.