Calciomercato, Barcellona: Neymar atterrato in Catalogna, domani potrebbe annunciare l'addio

Neymar è appena arrivato a Barcellona. Come riporta Sport, l'attaccante brasiliano è tornato in Catalogna dopo la tournée negli Stati Uniti coi blaugrana, un evento promozionale in Cina, uno scalo negli Emirati Arabi e momenti di grande incertezza, legati alle tempistiche del suo trasferimento al Paris Saint-Germain, ormai imminente. Un'operazione di mercato che lo stesso Neymar potrebbe annunciare già nella giornata di domani.

