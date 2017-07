Calciomercato, Barcellona: no dell’Arsenal per Bellerin

Dopo aver incassato il no di Wenger per il terzino destro Hector Bellerin, il Barcellona ha deciso di rinunciare allo spagnolo, riaprendo due trattative che erano state congelate nelle scorse settimane: i nomi caldi per la fascia destra blaugrana sono quelli di Nelson Semedo del Benfica e João Cancelo del Velencia. Il primo ha una clausola da 45 milioni di euro, cifra che il Benfica spera di incassare per la sua cessione. Cancelo, invece, era stato bloccato dal Barça a gennaio per 30 milioni di euro. Negli ultimi mesi, però, il numero 2 del Valencia non è riuscito a convincere la dirigenza catalana ad investire su di lui, che attualmente è l’alternativa a Semedo. Sfumato il sogno del ritorno di Bellerin, il Barcellona ricorre subito alle alternative: Semedo e Cancelo nel mirino.