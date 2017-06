Calciomercato, Barcellona: Ousmane Dembelé fra i principali obiettivi

Il nuovo Barça di Enresto Valverde sembra esser già molto attivo sul mercato. Dopo aver messo nel mirino Hector Bellerin ( con cui la trattativa è in stato avanzato) e Marco Verratti, un altro nome individuato dai blaugrana è quello di Ousmane Dembelé. Il giovane calciatore classe 1997 ha fatto molto bene in questa stagione con il Borussia Dortmund, ma i tedeschi non sembrano essere disposti a lasciare andare il giovane talento così facilmente. Secondo la stampa tedesca, il Dortmund avrebbe difatti richiesto 90 milioni di euro per il giocatore, una cifra altissima, ma che di certo punta molto sul giovanissima età del centrocampista. Si vedrà dunque se il Barça sarà pronto a investire una somma così alta per Dembelé o se preferirà concentrare le sue risorse economiche per Marco Verratti, dato che anche il Psg sembra non voler scendere dalla pretesa di 100 milioni di euro per il giocatore.