Calciomercato, Bayer Leverkusen: Heiko Herrlich è il nuovo allenatore

Giornata importante per gli allenatori anche in Germania. C'è l'ufficialità della nomina di Heiko Herrlich come allenatore del Bayer Leverkusen. Herrlich ha giocato nelle fila delle Aspirine dal 1989 al 1993, vincendo inoltre una Coppa di Germania. Nel 1995 passò al Borussia Dortmund, squadra con cui vinse la Champions League nel 1997, in finale contro la Juventus.

