Calciomercato, Benevento: Baroni ha rinnovato fino al 2019

Marco Baroni ha rinnovato con il Benevento per altre due stagioni: premiato dunque l'ex allenatore di Lanciano, Pescara e Novara, artefice della storica promozione in Serie A dei giallorossi. Il comunicato del club: "Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il tecnico Marco Baroni per il prolungamento del rapporto contrattuale fino al 30 giugno 2019".

