Calciomercato, Benevento: Baroni resta per altre due stagioni

Marco Baroni rimarrà a Benevento per le prossime due stagioni: secondo 'Sky', l'ex allenatore del Novara ha trovato l'accordo con il club campano per rinnovare il proprio contratto dopo la storica promozione in Serie A della scorsa settimana. Si attende ora soltanto l'annuncio ufficiale da parte dei sanniti.

