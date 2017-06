Calciomercato, Benevento: Belec e Letizia i primi due acquisti per la A

Come rivela 'Sky Sport', il Benevento è vicino a chiudere per i primi due acquisti per la Serie A: sono il portiere Vid Belec e il terzino Gaetano Letizia, in arrivo dal Carpi. Ovvero proprio dalla squadra che ha perso la finale per l'approdo nella massima serie contro i campani.

Tutte le news di calciomercato in diretta