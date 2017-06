Calciomercato, Benevento: Belec e Letizia i primi rinforzi

Dopo la clamorosa cavalcata dalla Lega Pro alla A il Benevento ha iniziato a lavorare per mettere a disposizione di mister Baroni una rosa all’altezza del campionato. La base per una buona e nemmeno così tanto sofferta salvezza è sicuramente avere una solida difesa. Proprio per questo la proprietà gialloblu ha deciso di rinforzare il reparto arretrato, orfano di molti giocatori rientranti alla base dopo il prestito dello scorso anno (Cragno in primis). La dirigenza del Benevento ha deciso di puntare su giocatori fuoriclasse in B che hanno già vissuto la Serie A da protagonisti, in modo da poter essere d’aiuto alla squadra anche sotto il piano dell’esperienza. I primi due rinforzi in arrivo sono Vid Belec e Gaetano Letizia, entrambi provenienti dal Carpi. Per quanto riguarda il portiere, lo sloveno sarà verosimilmente il titolare con l’esperto Gori a fargli da vice. Per il polivalente esterno napoletano invece è arrivata una piacevole conferma: dopo la stagione in A di due anni fa, ecco che Letizia ha una nuova possibilità di confermarsi ad alto livello con la maglia del Benevento. I giocatori arriveranno in campania per una cifra totale di 5,5 milioni di euro. Per quanto riguarda gli obiettivi in entrata, invece, i fari sino puntati sul ruolo di centravanti: il partner ideale di Ceravolo potrebbe essere quindi Dionisi, centravanti del Frosinone con qualche anno di A alle spalle. I laziali chiedono 4 milioni di euro per il cartellino, investimento abbastanza oneroso per il Benevento che, magari con un piccolo sconto, potrebbe però stanziare un importante budget per l’acquisto dell’ex Livorno. Benevento che inizia a piazzare i primi colpi: la squadra inizia a prendere forma.