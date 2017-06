Calciomercato Benevento, Ciciretti: "Sono romanista ma resto alle Streghe per un altro anno"

Dopo la grande stagione in cadetteria, diversi club si sono interessati a lui, tra cui la Lazio e il Napoli. Ciciretti non vuole lasciare però i campani e confessa a Sky Sport di essere romanista: “Mi sono svegliato e non avevo ancora realizzato cosa avevamo fatto. Solo andando verso lo stadio questa mattina mi sono reso conto della grande impresa che abbiamo compiuto per la squadra, la società e tutta la città. L'Olimpico? Per me sarebbe un'emozione giocare in quello stadio per me che sono cresciuto nella Roma e sono romanista. Non vedo l'ora che arrivi quel giorno. Adesso penso solo a fare le vacanze, le voci fanno piacere ma sono salito in Serie A col Benevento, ho un altro anno di contratto e credo che sia giusto continuare in questa piazza”.

Tutte le news di Calciomercato in diretta