Calciomercato, Benevento: ecco Belec e Letizia, tornano Venuti e Puscas

Dopo Coda dalla Salernitana, ecco altri due acquisti per il Benevento: presi Vid Belec e Gaetano Letizia dal Carpi. Il comunicato ufficiale del club campano, neopromosso in A: "Il Benevento Calcio comunica di aver formalizzato l’accordo con il Carpi FC per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del portiere sloveno Vid Belec e del difensore partenopeo Gaetano Letizia. Entrambi i calciatori hanno sottoscritto un contratto triennale che li lega al sodalizio giallorosso fino al 30 giugno 2020". Contestualmente tornano anche Lorenzo Venuti e George Puscas, momentaneamente tornati alla Fiorentina e all'Inter dopo il prestito dell'ultima stagione.

