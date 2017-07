Calciomercato, Benevento: ingaggiato D'Alessandro dall'Atalanta

Marco D'Alessandro è un nuovo giocatore del Benevento. Lo comunica il club campano in una nota annunciando di aver perfezionato l’accordo con l’Atalanta: "Acquisto a titolo temporaneo, con obbligo di trasformazione in cessione definitiva" del calciatore classe '91, che ha sostenuto nel pomeriggio il primo allenamento in giallorosso.