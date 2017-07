Calciomercato, Benevento: per la difesa piace Heurtaux dell’Udinese

Per la neopromossa Benevento è giunto il momento di cercare rinforzi d’esperienza in modo tale da poter affrontare al meglio il primo anno di Serie A nella storia del club campano. Proprio in quest’ottica va registrato l’interesse dei giallorossi per Thomas Heurtaux, difensore centrale di proprietà dell’Udinese. La dirigenza beneventana ha sondato il terreno con l’Udinese proprio nelle ultime ore. Risultato: il giocatore è sul mercato, ma su di lui è forte anche l’Antalyaspor. I turchi avrebbero di fatto già trovato un accordo di massima con il centrale francese, oltre ad aver già avviato la trattativa con la società friulana, ma nulla è ancora stato deciso quindi il Benevento ha ancora la possibilità, nel momento in cui davvero decidesse di affondare il colpo, di inserirsi nella trattativa per provare a portare Heurtaux in Campania.