Calciomercato, Benevento: telenovela Kishna, l'olandese non decide

Quella tra Ricardo Kishna e il Benevento è diventata una vera e propria telenovela: il giocatore laziale non si è ancora convinto di andare a giocare in giallorosso, nonostante i campani stiano facendo di tutto per convincerlo. A 'Lalaziosiamonoi' il ds Salvatore Di Somma dice: "Se sceglierà il Verona gli augureremo buona fortuna. Non sappiamo ancora nulla, aspettiamo e quando il giocatore e l’entourage avranno preso una decisione ci faranno sapere la risposta".

