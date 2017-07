Calciomercato, Benevento: ufficiale l'arrivo di Cataldi dalla Lazio

Danilo Cataldi è un nuovo calciatore del Benevento. Il comunicato del club campano: "Il Benevento Calcio comunica di aver formalizzato l’accordo con la società S.S. Lazio per l’acquisto a titolo temporaneo, con obbligo di trasformazione in cessione definitiva, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Danilo Cataldi. Il centrocampista romano sarà a disposizione del tecnico Baroni per l’allenamento pomeridiano".

