Calciomercato: Boca, possibile ritorno in patria per Tevez: le ultime

L’inverno scorso ha fatto molto scalpore il trasferimento multimilionario di Carlitos Tevez allo Shanghai Shenua, che lo ha ricoperto d’oro.

Il club cinese ha strappato l’apache dal suo club storico e del quale è innamorato, il Boca, scatenando molte reazioni contrastanti. Gran parte del mondo Boca, tra cui Roman Riquelme, ha criticato la scelta di Tevez che, per 6 mesi, ha preferito i soldi all’affetto della sua gente.

Tevez sembra però essere preso da nostalgia del suo paese e sta cercando di liberarsi dal club cinese per fare il suo nuovo ritorno in patri. Nel contratto dell’ex Juve c’è una clausola che prevede la possibilità di liberarsi a 0 a partire da dicembre 2017, per poi ritornare agli xeneizes. I tempi del ritorno in patria potrebbero però essere anticipati.

Sembra proprio che, questa volta, non siano bastati fior fior di quattrini per convincere Tevez a rinunciare al fascino del campionato argentino, al tifo caloroso e all’amore della sua gente in cambio di un buon bonifico e un calcio mediocre.

Siamo già alla fine dell’exploit del calcio cinese?

Gabriele Amerio (@gabrieleamerio)

