Calciomercato, Bologna: Biabiany e Ocampos, idee per l’attacco

Il Bologna riparte da Donadoni. Il tecnico bergamasco ha firmato il rinnovo e anche nella prossima stagione allenerà gli emiliani nella massima serie. Per quanto riguarda il mercato in entrata, il club di Saputo ha un obiettivo ben chiaro: l’attaccante esterno. Dopo aver seguito a lungo Alessio Cerci che però alla fine ha scelto il Verona, il Bologna si è gettato su Biabiany ed Ocampos. L’attaccante esterno francese è un pupillo di Donadoni fin dai tempi del Parma e garantirebbe velocità e spensieratezza ad un reparto offensivo che ne ha davvero tanto bisogno. Il giocatore è in uscita dall’Inter e sarebbe molto felice di intraprendere l’avventura bolognese. Per quanto riguarda Ocampos, il giocatore ha terminato il suo periodo di prestito al Milan dove ha ben figurato ma, nonostante ciò, il futuro del giocatore resta ancora un mistero con il calciatore argentino che chiede indubbiamente spazio per giocare con continuità e Bologna potrebbe essere la piazza giusta per il suo definitivo rilancio. Il Bologna è pronto per ripartire alla grande, con una squadra ormai ben collaudata allenata da un tecnico esperto come Donadoni ma con un Biabiaby o Ocampos in più.