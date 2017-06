Calciomercato, Bologna: si punta l'uruguaiano Cesar Falletti, sull'ex Ternana anche il Napoli

Dopo l'ottima stagione alla Ternana, con 7 reti in 40 presenze in Serie B, molti club di Serie A si sono interessati a Cesar Falletti. L'attaccante uruguaiano, si libererà a parametro zero dagli umbri ed il suo agente ha già sostenuto diversi colloqui con il Bologna. Occhio però alla rimonta del Napoli che è pronta ad offrire un contratto quinquennale con cifre superiori a quelle proposte dai felsinei.

