Calciomercato, Bologna: ufficiale De Maio dall'Anderlecht

Sebastien De Maio è un nuovo giocatore del Bologna. Lo comunica la società felsinea annnunciando di aver prelevato il difensore dall'Anderlecht a titolo definitivo. "Le prime impressioni sono molto positive, è un bellissimo centro e poi una società come il Bologna è perfetta, qui si può lavorare bene - ha spiegato l'ex giocatore della Fiorentina - Se conosco qualcuno dei miei nuovi compagni? Uno, che è andato via, Dzemaili. E' stato un mio compagno al Genoa, abbiamo un bellissimo rapporto. L'ho sentito qualche giorno fa e mi ha parlato veramente bene del Bologna e della piazza. Sono contento di essere qua. Darò tutto per soddisfare i tifosi".

