Calciomercato: Borussia Dortmund, acquistato dal Bayer Leverkusen Omer Toprak

Importante colpo in entrata per il Borussia Dortmund. In estate arriverà infatti Omer Toprak, ventisettenne difensore centrale del Bayer Leverkusen. La società giallonera ha deciso di pagare la clausola del giocatore: la cifra sborsata è di 12 milioni di euro. La somma, paragonata all’affidabilità e costanza di rendimento del giocatore, non è spropositata. Inoltre, dopo essersi privata di Hummels e Subotic, la società di Dortmund aveva bisogno di intervenire sul pacchetto arretrato. Borussia dunque che si aggiudica Omer Toprak: un grande acquisto che va anche a indebolire una diretta rivale.

Gabriele Amerio (@gabrieleamerio)

