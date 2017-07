Calciomercato, Borussia Dortmund: Aubameyang tolto dal mercato, resta in giallonero

Al termine dell'amichevole tra Milan e Borussia Dortmund, occasione per i rossoneri di entrare a contatto con uno dei giocatori che vorrebbe per rinforzare il proprio attacco, il direttore sportivo dei gialloneri ha chiuso le porte alla partenza dell'attaccante: "Consideriamo la finestra di mercato chiusa per Aubameyang. Gli abbiamo lasciato tempo per decidere e siamo rimasti sempre in contatto, sia con la sua famiglia che con i suoi agenti. Ora però il tempo è finito".

