Calciomercato, Cagliari: ufficiale, Krajnc torna al Frosinone

Luka Krajnc torna al Frosinone dopo aver già disputato in Ciociaria la seconda parte della scorsa stagione. Il comunicato del club: "Il Frosinone Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Luka Krajnc. Il difensore sloveno classe ’94 arriva dal Cagliari a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A".

