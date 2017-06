Calciomercato, Carpi: Castori lascia il club dopo tre stagioni

Le strade di Fabrizio Castori e del Carpi si separano dopo la mancata promozione in A degli emiliani: lo ha comunicato lo stesso club emiliano, dove il tecnico allenava da tre anni (nella prima parte del 2015/16 era stato esonerato e poi richiamato). Come si apprende dal sito ufficiale del Carpi, "le parti hanno di comune accordo deciso di non proseguire il proprio rapporto".

Tutte le news di Calciomercato in diretta