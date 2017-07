Calciomercato, Celtic: dal Manchester City in arrivo Ntcham

L’asse Manchster City-Celtic negli ultimi anni ha condotto a molte trattative che hanno rafforzato soprattutto gli scozzesi, beneficiando degli esuberi dei citizens. Una nuova trattativa tra i due club è alle porte. L’oggetto del desiderio del Celtic è Olivier Ntcham, trequartista molto promettente che nell’ultimo anno ha giocato in prestito al Genoa. Il ghanese non ha rispettato le attese sul suo conto e negli ultimi anni si è un po’ perso, ma in Scozia potrebe ritrovare la migliore condizione. Ntcham sarà pagato 4,5 milioni di sterline dal Celtic che spera, con questo acquisto, di puntellare la rosa con l’obiettivo di continuare a dominare in patria e magari arrivare più lontano in Europa.