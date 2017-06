Calciomercato, Chelsea: Courtois rifiuta la proposta di rinnovo del club

Come rivela 'Marca', Thibaut Courtois ha rifiutato il rinnovo con il Chelsea del contratto in scadenza nel 2019: il portiere belga, corteggiato dal Real Madrid, ritiene infatti non ci sia fretta per prolungare e prima attende di capire quali saranno gli acquisti dei londinesi per la prossima stagione.

