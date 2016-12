Calciomercato, Chelsea: Marco Van Ginkel verso il ritorno in Olanda

Marco Van Ginkel potrebbe lasciare nuovamente Stamford Bridge. Il 24enne centrocampista del Chelsea, non riesce a trovare spazio nella squadra di Antonio Conte, con cui ha collezionato – tra campionato e coppe – 2 presenze e un gol con la squadra Under 23. L’olandese è ai margini del progetto dell’allenatore salentino, perciò ha chiesto di essere ceduto per trovare spazio in una squadra che possa garantirli una maglia da titolare.

Calciatore completo, dotato di buona tecnica e di un buon tiro da fuori, il centrocampista olandese è cresciuto nelle giovanili del SBV Vitesse, prima di essere acquistato dal Chelsea nell’estate 2013 per 10 milioni di Euro. L’esperienza londinese inizia malissimo per Van Ginkel che, dopo solo due partite, si infortuna gravemente al ginocchio, rimanendo fermo ai box per 9 mesi. La stagione successiva, dopo aver recuperato dall’infortunio, i Blues lo cedono in prestito al Milan, con cui colleziona 17 presenze e 1 gol – contro la Roma – senza lasciare segni importanti. La stagione seguente, Van Ginkel finisce in prestito allo Stoke City. Con i Potters colleziona 17 presenze nella prima parte della stagione, per poi essere rispedito a Londra. A febbraio 2016, quindi, il Chelsea decide di rispedirlo in patria, in prestito semestrale al PSV Eindhoven, con cui torna ai suoi livelli, siglando 8 gol in 13 partite e diventando uno dei giocatori simbolo della Eredivisie conquistata dai Boeren. In estate, poi, il rientro al Chelsea.

Secondo le indiscrezioni lanciate da Goal.com, l’ex-centrocampista del Milan potrebbe tornare nuovamente in Olanda, tra le file del PSV. La formula, ovviamente, sarebbe quella del prestito, dato che i Blues non hanno intenzione di perdere il giocatore. I dirigenti dei Boeren, la scorsa stagione, sono rimasti colpiti dalle ottime prestazioni del ragazzo di Amersfoort, e sarebbero felicissimi di riabbracciarlo. Inoltre, Philip Cocu avrebbe nuovamente tra le sue file uno degli uomini simbolo del successo dello scorso campionato. Dall’altra parte, anche Van Ginkel gradirebbe questa destinazione, poiché gli garantirebbe quella continuità di prestazioni che non potrà mai avere con i Blues in questa stagione. Inoltre, ha già dimostrato che, con le sue qualità, nel campionato olandese, può essere un elemento determinante. Vedremo nelle prossime settimane come si evolverà la situazione.

Andrea Fabris