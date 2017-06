Calciomercato, Chelsea: Matic verso il Manchester United

Ormai è praticamente fatta: Nemanja Matic sarà un nuovo giocatore del Manchester United. Il centrocampista serbo, in arrivo dal Chelsea per circa 40 milioni di sterline, svolgerà a breve le visite mediche, dopodiché verrà ufficialmente presentato alla stampa come nuovo giocatore dei Red Devils. Buon colpo per la mediana di Josè Mourinho, che ha fortemente voluto il giocatore classe 1988 tra le fila della propria squadra per affidargli le chiavi del centrocampo. Dopo cinque stagione alla corte dei Blues di Londra il centrocampista serbo inizierà a breve una nuova avventura in quel di Manchester, sponda Red Devils.