Calciomercato Chelsea, : per Conte l'ingaggio di Lukaku è una priorità assoluta

Acquistare Romelu Lukaku, ad ogni prezzo. Antonio Conte è stato categorico con la dirigenza del Chelsea: l'attaccante belga è una priorità assoluta. Anche se la valutazione fatta dall'Everton tocca i 100 milioni di sterline (quasi 114 milioni di euro), cifra che i Toffees non sono disposti ad abbassare. Lo scrive il 'Telegraph', spiegando come Conte veda in Lukaku, arrivato a Goodison Park nel 2011 proprio dal Chelsea, il giocatore più adatto a sostituire Diego Costa, scaricato dal tecnico salentino. Del resto Conte, che lo giudica perfettamente adatto al suo schema e al suo tipo di gioco, aveva già cercato il 24enne attaccante ai tempi della Juventus e nella scorsa stagione. Il giocatore è cercato anche dal Manchester United che però è ormai vicino ad Alvaro Morata. I Blues continuano, intanto, a seguire Tiemoue Bakayoko del Monaco, il romanista Antonio Rudiger e lo juventino Alex Sandro.

