Calciomercato, Chelsea: sfumati Lukaku e probabilmente Belotti e Aubameyang, Conte vira su Aguero

Il Chelsea cerca un attaccante e Antonio Conte starebbe puntando alto, cercando di strappare al Manchester City il Kun Aguero. La voce arriva da Sky Sport News e prende forza col passare dei minuti. Aver perso Lukaku e probabilmente anche Belotti e Aubameyang (entrambi in orbita Milan), costringe i Blue a cercare strade alternative. In caso accadesse, il City potrebbe andare su Alexis Sanchez, in uscita dall'Arsenal.

