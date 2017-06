Calciomercato, Chievo: preso il figlio d'arte Gaudino dal Bayern Monaco

Il Chievo, come riporta 'Sky', ha preso a titolo definitivo dal Bayern Monaco il giovane Gianluca Gaudino, centrocampista figlio del Maurizio che negli anni Novanta aveva giocato anche nella nazionale tedesca. 21 anni, nell'ultima stagione ha militato in prestito in Svizzera, nel San Gallo.

