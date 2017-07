Calciomercato, Chievo Verona: ufficiale arrivo Gaudino dal Bayern Monaco

E' ufficiale l'arrivo di Gianluca Guadino al Chievo Verona. Il club gialloblù comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Bayern Monaco del centrocampista classe 1996, cresciuto nelle giovanili dei bavaresi. Il padre è Maurizio Gaudino, attaccante tedesco nato da genitori italiani che ha giocato in diversi club tra i quali spiccano Stoccarda e Manchester City, alla fine degli anni ottanta e gli inizi degli anni Novanta.

Nella stagione 2014/2015, quando Gaudino giocava nella seconda squadra del Bayern Monaco, l’allora allenatore dei campioni tedeschi Pep Guardiola lo nota e lo promuove in Prima Squadra battezzandolo come astro nascente del calcio tedesco. Nella stessa stagione, oltre alla prima convocazione, arriva il debutto in Bundesliga nel match d’esordio contro il Wolfsburg. Nel corso dell’anno colleziona 8 presenze in campionato, contribuendo alla conquista del titolo, e 1 presenza in Champions League. A gennaio 2016 Gaudino viene girato in prestito al San Gallo in Svizzera. Nella Super League gioca 33 partite di campionato e in Coppa di Svizzera.

