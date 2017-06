Calciomercato: Claudio Ranieri tratta con il Nantes

Milano, 12 giu. (LaPresse) - Alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'addio di Sergio Conceiçao, la compagine di Ligue 1 del Nantes starebbe pensando a Claudio Ranieri. Secondo l'Equipe, il tecnico italiano avrebbe incontrato domenica a Parigi il presidente del Nantes Waldemar Kita a palace Royal Monceau. Sull'esito dell'incontro con Ranieri e i suoi agenti c'è il massimo riserbo, ma interrogato sulle possibilità di accordo il presidente Kita ha detto: "E' possibile". Ranieri, che ha rifiutato una offerta da 10 milioni di euro dalla Cina, è seguito anche da due club di Premier League ma non avrebbe chiuso la porta ad un suo ritorno in Francia. Ranieri è infatti stato in passato anche l'allenatore del Monaco.