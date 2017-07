Calciomercato, Crotone: dal Sassuolo torna Trotta, domani la firma

Marcello Trotta è pronto a tornare al Crotone, dopo aver già vestito la maglia rossoblù nella scorsa stagione: l'attaccante del Sassuolo tornerà in Calabria in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Secondo 'Sky Sport', la firma è prevista per la giornata di domani.

