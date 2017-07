Calciomercato, Crotone: Faraoni ha firmato fino al 2020

Crotone, 9 lug. (LaPresse) - Davide Faraoni è un nuovo giocatore del Crotone. Lo comunica la società calabrese in una nota sul proprio sito ufficiale. Si tratta del terzo acquisto per i pitagorici in questa sessione di mercato dopo quelli di Kragl e Budimir. Faraoni, che nei gioni scorsi ha risolto il rapporto con l'Udinese, ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2020.