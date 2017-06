Calciomercato, Crotone: proposto rinnovo e ritocco dell'ingaggio a mister Nicola

Dopo la clamorosa salvezza in Serie A, il Crotone ha voluto proporre a Davide Nicola il rinnovo contrattuale con ritocco dell'ingaggio per puntare alla sua permanenza. Nicola si è preso 24 ore di tempo per dare un sì definitivo, ma filtra ottimismo tra le parti in causa.

