Calciomercato, dall'Egitto: fatta Salah-Liverpool, martedì visite mediche

Mohamed Salah è virtualmente un giocatore del Liverpool. Secondo quanto riporta il portale egiziano 'KingFut' i 'Reds' avrebbero trovato l'accordo con la Roma per una cifra vicina ai 45 milioni di euro. L'attaccante volerà martedì in Inghilterra per sostenere le consuete visite mediche prima di firmare il contratto con la sua nuova squadra.